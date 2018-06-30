 بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة ﻿
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بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة | حوادث و حقوق

بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك

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بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 11:58 بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة | حوادث و حقوق
بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة
في تطورات جديدة حول الحادثة التي تسبب فيها شقيق اللاعب المغربي أمين حارث،في الساعات الأولى من يومه السبت، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن عائلة حارث انتقلت فور علمها بالخبر إلى مدينة مراكش في

 شــوف تيفي:

 في تطورات جديدة حول الحادثة التي تسبب فيها شقيق اللاعب المغربي أمين حارث،في الساعات الأولى من يومه السبت، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن عائلة حارث انتقلت فور علمها بالخبر إلى مدينة مراكش في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

 وقالت مصادرنا إن والدة حارث أصيبت بالصدمة بعد تورط ابنها القاصر في هذه الحادثة المميتة مؤكدة أن اللاعب المغربي كان رفقة أخيه لحظة وقوع الحادثة.

 و نفت مصادرنا أن يكون شقيق حارث حاول الفرار بعدما قتل الشاب العشريني الذي كان مترجلا في شارع باب دكالة بمراكش.

 و قد تم تسليم شقيق اللاعب المغربي الذي كان يقضي إجازته بالمدينة الحمراء،إلى السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان بعد علمها بالخبر فيما تم نقل جثة الشاب ،إلى مستودع الأموات بعاصمة النخيل.

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شــوف تيفي المغرب باب دكالة مراكش النخيل

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