 ‎''التعاضد والنموذج التنموي الجديد'' عنوان يوم دراسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش ﻿
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‎''التعاضد والنموذج التنموي الجديد'' عنوان يوم دراسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 11:41 ‎التعاضد والنموذج التنموي الجديد عنوان يوم دراسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش | بوليتيك
‎''التعاضد والنموذج التنموي الجديد'' عنوان يوم دراسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش
في إطار تخليد الذكرى 70 لتأسيسها، نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مساء أمس الجمعة بمدينة مراكش أشغال اليوم الدراسي حول ''التعاضد والنموذج التنموي الجديد''، بحضور عدة فاعلين .

شوف تيفي:

 في إطار تخليد الذكرى 70 لتأسيسها، نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مساء أمس الجمعة بمدينة مراكش أشغال اليوم الدراسي حول ''التعاضد والنموذج التنموي الجديد''، بحضور عدة فاعلين .

 وقدم كريم غلاب رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد لحزب الاستقلال مداخلة تحت عنوان البعد التضامني في النموذج التعادلي للتنمية البشرية المستدامة وناقش نقاط مهمة حول الاختلالات التي تنخر المجتمع المغربي.

 وعرف اليوم الدراسي مداخلة عبد السلام الصديقي الوزير السابق لقطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية تحت عنوان ما مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي الجديد، حيث قال أنه يجب العمل من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي '' لا يمكن لبلادنا أن تستمر في هذا الوضع الاقتصادي تستورد الكثير ونصدر القليل''

 وأضاف الصديقي ''لماذا نسمح للقطاع الخاص ببناء مصحات ونمنع التعاضديات من ذلك من الضروري الاشتغال على كل ما يتعلق بمجال التعاضد ووضع حد لهيمنة الربح'' مردفا ''الصحة ليست سلعة''.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب التعاضدية الادارات العمومية

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