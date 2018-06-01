بعد قطيعة ديبلوماسية دامت 38 عاما.. سفير المغرب يسلم أوراق اعتماده لرئيس كوبا ﻿

قام السفير المغربي لدى جمهورية كوبا بوغالب العطار، يوم أمس الجمعة، بتسليم أوراق اعتماده للرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل.

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قام السفير المغربي لدى جمهورية كوبا بوغالب العطار، يوم أمس الجمعة، بتسليم أوراق اعتماده للرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل.

وجاء ذلك بعد قطيعة دبلوماسية بين الرباط وهافانا استمرت 38 عامًا، جراء اعتراف زعيم كوبا السابق فيديل كاسترو بجبهة "البوليساريو"، التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

وقد قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع كوبا عام 1980، إبان فترة حكم الراحلين، الملك الحسن الثاني، والرئيس الكوبي فيديل كاسترو، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه كوبا لجبهة البوليساريو.

ولا تزال كوبا إحدى الدول التي تعترف بـ"الجمهورية"، التي تعلنها هذه الجبهة، ولا تعترف بها الأمم المتحدة.

يذكر أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد أكدت في بيان سابق، أن قرار عودة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا "يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة"، مشيرة أن الملك أعطى تعليماته لفتح سفارة للمملكة المغربية في هافانا.