غريب.. فيسبوك يحاول التنبؤ بموعد وفاة مستخدميه ﻿

أعلن موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه سيعتمد أداة لتتبع كل جوانب حياة المستخدمين في الظاهر، حيث سيتنبأ بموعد موت مستخدمي الموقع التواصلي.

شوف تيفي

أعلن موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه سيعتمد أداة لتتبع كل جوانب حياة المستخدمين في الظاهر، حيث سيتنبأ بموعد موت مستخدمي الموقع التواصلي.

ووفق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الأداة التي سيعتمد عليها الفيسبوك توصف ببراءة الإختراع “Predicting Life Changes” يتنبأ من خلالها بأحداث رئيسية في حياة مستخدمي فيسبوك.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإختراع يظهر من خلاله التحول الذي يمر منه المستخدم كالحالة الإجتماعية أو وظائف جديدة أو ولادة طفل أو التخرج أو حتى الموت.

وتقول براءة الاختراع: “يحسب محرك التنبؤ بالتغير الحياتي احتمال قيام المستخدم بحدث مختلف، باستخدام نموذج للتعلم الآلي والبيانات التاريخية للمستخدمين الآخرين في نظام الشبكات الإجتماعية الذين مروا بأحداث تغير الحياة”.

وأمام هذا الأمر، استغرب مستخدمو الموقع التواصلي من هذا الإختراع قائلين أن موعد الوفاة لا يعلمه إلا الله.