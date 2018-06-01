غـــريب .. شهر يوليوز يشهد ظواهر فلكية واقتراب الكوكب الأحمر من الأرض ..(تفاصيل مثيرة) ﻿

يتوقع علماء الفلك أن يحدث أطول خسوف كلي للقمر خلال القرن الواحد والعشرين، في شهر يوليوز المقبل، عدا عن ظواهر فلكية أخرى سيشهدها الشهر نفسه.

شوف تيفي

يتوقع علماء الفلك أن يحدث أطول خسوف كلي للقمر خلال القرن الواحد والعشرين، في شهر يوليوز المقبل، عدا عن ظواهر فلكية أخرى سيشهدها الشهر نفسه.

ويقول خبراء من القبة السماوية في موسكو إن الأرض ستكون في أبعد نقطة عن الشمس، في 6 يوليو. وفي 13 من الشهر نفسه، سيحدث كسوف جزئي للشمس، يمكن مشاهدته في خطوط العرض الجنوبية، حسب ما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

ويؤكد الخبراء أن ''معظم سكان البلاد سيتمكنون، في 27 يوليو المقبل، من مشاهدة ظاهرتين فلكيتين في آن واحد: خسوف كلي للقمر سيكون الأطول خلال القرن الحالي، واقتراب الكوكب الأحمر من الأرض، حتى أنه سيكون بالإمكان مشاهدة تفاصيل تضاريس سطحه باستخدام التلسكوب''.

كما سيحظى سكان الأرض بفرصة مشاهدة أمطار نيزكية صيفية من كوكبة الدلو، تبلغ ذروتها في 29-30 يوليو، حيث سيكون بالإمكان مشاهدة 16 شهابا في الساعة.

وسيمنع القمر، في بعض المناطق، مشاهدة الشهب لأنه سيكون في مرحلة قريبة من البدر، وفي موقع يحاذي منطقة انطلاق الشهب.