عـــاجل:أخ اللاعــب المغربــي أمين حارث يقتـــل شابا بمراكش ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بخبر أكدته وسائل إعلام جهوية ،يفيد أن شقيق اللاعب المغربي أمين حارث قَتل شابا عشرينيا بعدما دهسه بسيارته بشارع باب دكالة بمدينة مراكش في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

شــوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بخبر أكدته وسائل إعلام جهوية ،يفيد أن شقيق اللاعب المغربي أمين حارث قَتل شابا عشرينيا بعدما دهسه بسيارته بشارع باب دكالة بمدينة مراكش في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

و قالت ذات المصادر،أن شقيق حارث القاصر،حاول الفرار بعدما دهس الشاب حيث كان يسير بسرعة جنونية إلا أن تدخل بعض الشباب حال دون ذلك.

و قد تم تسليم شقيق اللاعب المغربي الذي كان يقضي إجازته بالمدينة الحمراء،إلى السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان بعد علمها بالخبر فيما تم نقل جثة الشاب الذي كان مترجلا،إلى مستودع الأموات بعاصمة النخيل.