مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب ﻿

أعلنت كندا رسوما جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ردا على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم الكندي.

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أعلنت كندا رسوما جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ردا على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم الكندي.

وأصدرت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو أمس الجمعة، القائمة النهائية للبنود للسلع التي تستهدفها كندا اعتبارا من الأول من يوليوز، حسب ما كشفته ''سكاي نيوز'' الواسعة الانتشار.

وتخضع بعض السلع لضرائب تتراوح بين 10 و 25 بالمائة، لاسيما الـ ''كاتشب'' وشفرات قص العشب وبطاقات اللعب، حيث قالت وزيرة الخارجية الكندية إنه ليس لديها خيار آخر ولن تصعد النزاع ولكنها لن تتراجع، واصفة الرسوم الجمركية الأميركية بأنها ''مؤسفة''.

وأغضب ترامب حلفاء الولايات المتحدة (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي)، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب المستورد و10 بالمائة على الألومنيوم.