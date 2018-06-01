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مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 00:36 مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب | بوليتيك
مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب
ظهر الوزير الذي قدم استقالته من الحكومة لحسن الداودي وزير الحكامة في أول نشاط رسمي له خارج المغرب، حيث حل بلبنان من أجل الحضور لحفل إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي أصدرته

شوف تيفي

ظهر الوزير الذي قدم استقالته من الحكومة لحسن الداودي وزير الحكامة في أول نشاط رسمي له خارج المغرب، حيث حل بلبنان من أجل الحضور لحفل إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي أصدرته المؤسّسة تحت عنوان ''الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه''، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤسّسة الفكر العربي ، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت، وبحضور وزراء وخبراء مختصين وشخصيات دبلوماسية وثقافية وإعلامية.

وكشفت مصادر لبنانية قبل قليل أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، تحدّث عن دور الابتكار في إيجاد فرص عمل مجدية للشباب العربي، وخصوصا الشباب المغربي الذي يعاني من نسبة بطالة مقلقة، وشدّد على دور الابتكار في وضع الشباب في محيطهم العالمي ومواكبة ما يجري من حولهم.

ورأى أن المأزق الفعلي يكمن في أننا شعوب لا تعرف تاريخها، وكأنّنا نخرج من الأدغال، أو كأنه ليس لدينا تاريخ ولا حضارة، كما أننا نعاني أزمة ثقة بأنفسنا وبابتكاراتنا إذا ما جاءت من الداخل، لذلك لا بدّ من إعادة هذه الثقة بأنفسنا والاعتزاز بماضينا وما أنجزه أجدادنا إذا أردنا أن ننافس الآخر ونقلّده.

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الداودي مستقيل حكومة لبنان مؤتمر المغرب شوف تيفي

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