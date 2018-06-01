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مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 00:09 مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب | بوليتيك
مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب
في الوقت الذي كان فيه عدد من الموظفين يمنون النفس بزيادات ولو كانت طفيفة بداية شهر يوليوز الذي يصادف يوم غد الأحد، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر بيجيدية أن الحكومة قررت تأجيل هذه الزيادات.

شوف تيفي

في الوقت الذي كان فيه عدد من الموظفين يمنون النفس بزيادات ولو كانت طفيفة بداية شهر يوليوز الذي يصادف يوم غد الأحد، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر بيجيدية أن الحكومة قررت تأجيل هذه الزيادات.

ويبدو أن الخبر سينزل كالصاعقة على عدد من الموظفين المغلوبين على أمرهم، وذلك بعدما قررت الحكومة حسب المصادر ذاتها تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، والتي كان من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذها، ابتداء من فاتح يوليوز.

وبما أن اللقاء الذي جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية مؤخرا لم يفضي إلى شيء، فإن العثماني وحزب العدالة والتنمية مرة أخرى يخلف وعوده التي ناضلت بعض النقابات من أجل الوصول إليها، ورفضتها نقابات أخرى، ليكون بذلك المواطن البسيط هو الضحية الأكبر من نتائج هذه الاجتماعات السلبية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني موظفين ضحية حزب العدالة والتنمية

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