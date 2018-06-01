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خطير.. النيران تلتهم شاحنة في لوطوروت بين مراكش و أكادير

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 23:18 خطير.. النيران تلتهم شاحنة في لوطوروت بين مراكش و أكادير | حوادث و حقوق
خطير.. النيران تلتهم شاحنة في لوطوروت بين مراكش و أكادير
شب قبل قليل من يومه الجمعة حريق في حافلة محملة بالمتلاشيات على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، وبالتحديد على مستوى النقطة الكيلمترية 335 بجماعة شمرارن، وتسبب في خسائر مادية للشاحنة

شوف تيفي

شب قبل قليل من يومه الجمعة حريق في حافلة محملة بالمتلاشيات على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، وبالتحديد على مستوى النقطة الكيلمترية 335 بجماعة شمرارن، وتسبب في خسائر مادية للشاحنة وأغراض خاصة بسائقها.


وكشفت مصادر محلية أن الشاحنة كانت في طريقها إلى أكادير قادمة من مراكش، إلى أن تفاجأ سائقها باندلاع النيران في المحرك وجانب من المتلاشيات التي كانت على متن شاحنته.

وتدخل بعض مستعملي الطريق في إطفاء الحريق، قبل حلول الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق موسع في ملابسات الحادثة التي كانت ستودي بكارثة حقيقية.

 

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حادثة حريق مراكش شوف تيفي المغرب تحقيق

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