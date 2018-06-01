مؤلم..عقرب تلسع رضيع وها أشنو وقع ليه ﻿

تعرض صباح يومه الجمعة رضيع للسعة عقرب سامة بمنطقة أولاد زرادم بقلعة السراغنة، نقل على إثرها إلى مستشفى السلامة بالقلعة في حالة حرجة، حيث أدخل الى قسم العناية المركزة.

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تعرض صباح يومه الجمعة رضيع للسعة عقرب سامة بمنطقة أولاد زرادم بقلعة السراغنة، نقل على إثرها إلى مستشفى السلامة بالقلعة في حالة حرجة، حيث أدخل الى قسم العناية المركزة.

وحسب مصادر محلية فإن الطفل لازال يصارع الموت داخل غرفة العناية، فيما يبدل الطاقم الطبي بالمستشفى أقصى مجهوداته لإنقاذ حياته وذلك باستعمال التنفس الاصطناعي، والأمصال المضادة للسموم.

ومع حلول فصل الصيف تكثر بشكل كبير حالات تعرض المغاربة للسعات العقارب بشكل كبير خصوصا في القرى والمداشر ، وذلك في ظل نقص حاد في الأمصال كما ذكرت مصادر إعلامية من قبل.