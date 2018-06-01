 ضربة موجعة للبوليساريو في قمة نواكشوط الموريتانية وشباب المخيمات يفجرونها في وجه الجبهة الوهمية ﻿
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ضربة موجعة للبوليساريو في قمة نواكشوط الموريتانية وشباب المخيمات يفجرونها في وجه الجبهة الوهمية

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 23:10 ضربة موجعة للبوليساريو في قمة نواكشوط الموريتانية وشباب المخيمات يفجرونها في وجه الجبهة الوهمية | بوليتيك
ضربة موجعة للبوليساريو في قمة نواكشوط الموريتانية وشباب المخيمات يفجرونها في وجه الجبهة الوهمية
بعث مجموعة من الصحراويين يطلقون على أنفسهم اسم''البوليساريو خط الشهيد'' رسالة عاجلة إلى قادة الإتحاد الافريقي بقمة نواكشوط يومه الجمعة.

شوف تيفي

بعث مجموعة من الصحراويين يطلقون على أنفسهم اسم"البوليساريو خط الشهيد" رسالة عاجلة إلى قادة الإتحاد الافريقي بقمة نواكشوط يومه الجمعة.

وجاء في الرسالة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها "إننا في خط الشهيد، نعتبر قيادة البوليساريو مجرد أفراد متمسكين بالسلطة، وبعضهم مجرمون متابعون قضائيا، يتاجرون بمعاناة أهالينا في المخيمات، وكل يوم أو شهر أو سنة يمر من دون حل لهذا النزاع، يعد جريمة إنسانية بحق نسائنا وكهولنا وأطفالنا الذين يعانون تحت الخيام منذ أكثر من خمس وأربعين سنة، في صراع لا يخدم ما عدا أولئك الذين يحسنون الاصطياد في الماء العكر من كل الأطراف.

ودعوا هؤلاء في رسالتهم إلى ضرورة الاستماع إلى وجهة نظرهم، آملين أخذ رأيهم بعين الاعتبار، مشيرين أنه إذا كانت البوليساريو تمثل الشعب الصحراوي، فإنه في الحقيقة هذه القيادة لا تمثل إلا نفسها، وبالتالي فليس لها الحق للتفاوض مع الحكومة المغربية أو غيرها حول مصيرنا ومستقبلنا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة البوليسارية رسالة قمة نواكشوط شوف تيفي المغرب

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