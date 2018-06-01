عاجل..أمن البرنوصي من البر إلى البحر والقضية فيها الخمر والمخدرات والدعارة وهذه هي التفاصيل ﻿

شنت العناصر الأمنية بمنطقة البرنوصي حملات أمنية في منطقة ''الراكوبا'' الساحلية المطلة على البحر، بعد توالي شكايات ''الكريساج'' التي يتعرض إليها بعض الوافدين على المكان ليلا.

شوف تيفي

شنت العناصر الأمنية بمنطقة البرنوصي حملات أمنية في منطقة "الراكوبا" الساحلية المطلة على البحر، بعد توالي شكايات "الكريساج" التي يتعرض إليها بعض الوافدين على المكان ليلا.

هذه المنطقة معروفة بوجود عدد من السيارات كل مساء، ويوجد بها عدد الشباب والشابات، وهي منطقة معروفة على أنها مظلمة وخاوية على عروشها، لكن مرتادوها يتعرضون للكريساج كل ليلة، في حين لا يعلم بعضهم العناصر الأمنية إلا نادرا.

في هذا الإطار علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن العناصر الأمنية شنت حملة واسعة اليوم الجمعة للوقوف على حقيقة الأمر، حيث اعتقلت عدد من الشباب والشابات كانوا على متن 4 سيارات، كانوا متوقفون في منطقة "الراكوبا"، حيث تم ضبطهم يستهلكون الخمر والمخدرات داخل السيارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة، حيث من المنتظر أن يتم عرضهم السبت على أنظار وكيل الملك، للنظر في المنسوب إليهم.