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بالصورة..بعد أول حفل لها بالسعودية..شيرين تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 21:29 بالصورة..بعد أول حفل لها بالسعودية..شيرين تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد أول حفل لها بالسعودية..شيرين تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها
بعد حفلها الغنائي الأول بالسعودية ،لم تفوت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، فرصة تواجدها على أراضي المملكة العربية السعودية،وأدت مناسك العمرة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي

شوف تيفي

بعد حفلها الغنائي الأول بالسعودية ،لم تفوت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، فرصة تواجدها على أراضي المملكة العربية السعودية،وأدت مناسك العمرة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي برفقة زوجها المطرب المصري حسام حبيب في الأراضي المقدسة، أثناء تأديتهما للعمرة.

وعلقت شيرين بعد حفلها الغنائي الأول في السعودية، برسالة لكل جمهورها السعودي: "شكرا لجمهور السعودية الجميل على حضوركم وعلى تفاعلكم إمبارح، بسببكم ختام العيد كان مسك وكانت حفلة ناجحة بكل المقاييس وإن شاء الله مش هتكون آخر حفلة ليا معاكم".

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شيرين مكة عمرة السعودية شوف تيفي المغرب

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