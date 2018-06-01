مفكر عربي مشهور يثير ضجة واسعة : ''الحجاب والنقاب وراء انتشار التحرش الجنسي'' ﻿

أثار الدكتور صلاح فضل المفكر والناقد الأدبي المصري الشهير، ضجة واسعة، بتصريحاته التي قال فيها إن ''الحجاب والنقاب وراء انتشار ظاهرة التحرش الجنسي''.

''شوف تيفي'':

أثار الدكتور صلاح فضل المفكر والناقد الأدبي المصري الشهير، ضجة واسعة، بتصريحاته التي قال فيها إن ''الحجاب والنقاب وراء انتشار ظاهرة التحرش الجنسي''.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية يومه الجمعة، فإنه ووفقًا للنظريات العلمية فإن حواس الإنسان عندما تستقبل عطر وجمال الأنوثة، يحدث لديها نوعا من الغريزة والتسامي بالشهوة، وهي عملية نفسية سليمة''.

وأضافت المصادر ذاتها أن فضل، أكد خلال حواره في برنامج ''نظرة''، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة ''صدى البلد''، أنه عندما يكتم جمال الأنوثة وتغطية الشعر وعدم انتشار العطر وتغطية المرأة وراء الحجاب والنقاب، يجعل الذكور يصابون بالكبت ومن ثم يقومون بالتحرش''.