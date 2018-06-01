الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش،أدانت يوم أمس الخميس 28 يونيو، رئيس جماعة ''ادويران'' بسنة واحدة 6 أشهر منها حبسا نافذا و 4 أشهر موقوفة التنفيذ وذلك من

شوف تيفي:شيشاوة

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة أن الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش،أدانت يوم أمس الخميس 28 يونيو، رئيس جماعة "ادويران" بسنة واحدة 6 أشهر منها حبسا نافذا و 4 أشهر موقوفة التنفيذ وذلك من أجل تهمة التزوير وتبديد أموال عمومية.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أنه تمت متابعة تقني تابع للجماعة السالف الذكر في نفس الملف وأدين هو الآخر بسنة موقوفة التنفيذ رفقة مقاول كان قد فاز بصفقة بناء سوق أسبوعي والذين جاءت متابعتهم بتهمة المشاركة في التزوير وتبديد أموال عمومية، فيما قضت ببرائة المهندس المعماري من التهم المنسوبة إليه.

وأضافت ذات المصادر، أن حيثيات الملف تعود إلى ظهور اختلالات بما بات يعرف بصفقة ”السوق الأسبوعي أربعاء ادويران”، وتم توقيف المشتبه فيهم بضلوعهم في هذه الخروقات وجرت متابعتهم في حالة سراح من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش.