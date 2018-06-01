لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها ﻿

مازالت لجن التفتيش المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني تواصل زياراتها الميدانية للعديد من المناطق الإقليمية والمفوضيات والدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس، وذلك للتحقيق في المردودية

شــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

مازالت لجن التفتيش المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني تواصل زياراتها الميدانية للعديد من المناطق الإقليمية والمفوضيات والدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس، وذلك للتحقيق في المردودية ومدى احترام موظفي الأمن لمواقيت العمل، بعد توصل المديرية بالعديد من الشكايات حول انخفاض منسوب الأداء الأمني بالعديد من الولايات والمناطق الأمنية بالمغرب.

وتعود تفاصيل الموضوع، حسب مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، إلى حالة الغليان والتذمر التي سادت في صفوف نساء ورجال الأمن بعد واقعة استقبال عبد اللطيف الحموشي لصاحب الدراجة الثلاثية العجلات "التريبورتور"، وتوقيف الشرطي المعني، ومتابعته قضائيا.

وكانت الواقعة المذكورة قد خلفت استهجانا كبيرا من طرف الأمنيين، معتبرين إياها غبنا وظلما في حقهم، خصوصا وأن العديد منهم سبق وأن تعرض لاعتداءات خطيرة، وصلت حد الإصابة بالشلل أو العاهة المستديمة، دون أن يتلقوا استقبالا من طرف المدير العام للأمن الوطني كالاستقبال المميز الذي تلقاه صاحب التيريبورتور، علما أن هاته الدراجات كانت سببا رئيسيا في العديد من حوادث السير الخطيرة والمميتة التي شهدتها الطرقات بالعديد من المدن المغربية، بسبب تهور سائقيها، وعدم احترامهم وامتثالهم لقانون السير.