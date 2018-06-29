 منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية | حوادث و حقوق

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها | بوليتيك

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة | بوليتيك

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش | مجتمع

منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش

مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا | مجتمع

مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا

أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة | مجتمع

أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة

خطير..معركة دموية بين شبان وقاصرين بالقرب من مقر ولاية جهة طنجة تنتهي بجريمة بشعة | حوادث و حقوق

خطير..معركة دموية بين شبان وقاصرين بالقرب من مقر ولاية جهة طنجة تنتهي بجريمة بشعة

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة

برلمانيونا والريع المريح

منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 19:50 منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش | مجتمع
منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش
علمت شوف تيفي أن 5 محلات تجارية متواجدة بشارع محمد الخامس بمدينة العرائش، يستنكر أصحابها الوضع الذي باتوا يعيشونه طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن 5 محلات تجارية متواجدة بشارع محمد الخامس بمدينة العرائش، يستنكر أصحابها الوضع الذي باتوا يعيشونه طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات على لسان أحد التجار، فإن أصحاب المحلات التجارية التي يكترونها لأزيد من 40 سنة طُلِب منهم إخلاء محلاتهم تحت ذريعة أن المكان آيل للسقوط.

وأضافت مصادرنا، أن المحلات التجارية الخمس المتواجدة تحت المنزل الذي يبلغ مساحته 2000 متر مربع والذي يعود للثراث الإسباني، لا يشكو من أي مشكل كما أن الخبرة أثبت ذلك على عكس ما كشف عنه الشاري الجديد للمنزل.

 وأمام هذا الأمر، أمر صاحب المنزل الجديد، أصحاب المحلات إخلاء المكان من غير تعويضات.

 هذا وعلى الرغم من الوقفات الإحتجاجية التي نظمها المتضررون إلا أنه لا جديد يُذكر، مطالبين من الجهات المعنية التدخل لإنصافهم خاصة وأن الخبرة تنفي كل ما جاء في المحاضر السابقة على لسان الشاري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع العرائش محمد الخامس محلات تجارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا | مجتمع

مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا

أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة | مجتمع

أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 41 بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 41 بهذه المناطق اليوم الجمعة

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا | مجتمع

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الضجة الإعلامية..السيدة التي أنجبت 4 توائم بإنزكان وأصيبت بالسرطان تتعرض للنصب والإحتيال بطريقة مثيرة وهاشنو وقع ليها‎ | حالة خاصة
منذ 17 دقيقة

بعد الضجة الإعلامية..السيدة التي أنجبت 4 توائم بإنزكان وأصيبت بالسرطان تتعرض للنصب والإحتيال بطريقة مثيرة وهاشنو وقع ليها‎

مجموعة مدارس ياسمين بالبيضاء تحتفي بأبنائها الحاصلين على أعلى المعدلات بالبكالوريا | بــووز

مجموعة مدارس ياسمين بالبيضاء تحتفي بأبنائها الحاصلين على أعلى المعدلات بالبكالوريا

فنانون/إعلاميون/و رياضيون يدخلون البسمة على أطفال مُعاقين ذهنيا بالبيضاء | بــووز

فنانون/إعلاميون/و رياضيون يدخلون البسمة على أطفال مُعاقين ذهنيا بالبيضاء

أول فيديو من قلب المحطة الريحية الجديدة خلادي في طنجة | بــووز

أول فيديو من قلب المحطة الريحية الجديدة ''خلادي'' في طنجة

﻿

آخر المستجدات

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية | حوادث و حقوق
منذ 37 دقيقة

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها | بوليتيك

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة | بوليتيك

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.