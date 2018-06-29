منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش ﻿

علمت شوف تيفي أن 5 محلات تجارية متواجدة بشارع محمد الخامس بمدينة العرائش، يستنكر أصحابها الوضع الذي باتوا يعيشونه طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن 5 محلات تجارية متواجدة بشارع محمد الخامس بمدينة العرائش، يستنكر أصحابها الوضع الذي باتوا يعيشونه طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات على لسان أحد التجار، فإن أصحاب المحلات التجارية التي يكترونها لأزيد من 40 سنة طُلِب منهم إخلاء محلاتهم تحت ذريعة أن المكان آيل للسقوط.

وأضافت مصادرنا، أن المحلات التجارية الخمس المتواجدة تحت المنزل الذي يبلغ مساحته 2000 متر مربع والذي يعود للثراث الإسباني، لا يشكو من أي مشكل كما أن الخبرة أثبت ذلك على عكس ما كشف عنه الشاري الجديد للمنزل.

وأمام هذا الأمر، أمر صاحب المنزل الجديد، أصحاب المحلات إخلاء المكان من غير تعويضات.

هذا وعلى الرغم من الوقفات الإحتجاجية التي نظمها المتضررون إلا أنه لا جديد يُذكر، مطالبين من الجهات المعنية التدخل لإنصافهم خاصة وأن الخبرة تنفي كل ما جاء في المحاضر السابقة على لسان الشاري.