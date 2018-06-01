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مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 19:25 مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا | مجتمع
مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا
كشفت وسائل إعلام روسية، يومه الجمعة 29 يونيو، عن تفاصيل مثيرة خاصة بمحاولة مغاربة الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الدول المجاورة إلى روسيا مباشرة بعد حضورهم لفعاليات كأس العالم.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام روسية، يومه الجمعة 29 يونيو، عن تفاصيل مثيرة خاصة بمحاولة مغاربة الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الدول المجاورة إلى روسيا مباشرة بعد حضورهم لفعاليات كأس العالم.

وأوضح موقع " championat " الروسي أن حوالي 600 مغربي، استغلوا حصولهم على التأشيرة للوصول إلى روسيا، حيث قام العديد منهم بدراسة جغرافية البلاد، واتجهوا لمنطقة كاليننغراد بواسطة القطار، قبل أن يعمد البعض منهم إلى محاولة دخول مدينة إيماترا الفنلندية وإلى أراضي ليتوانية.

وأكد الموقع الروسي أن السلطات وإلى حدود الساعة، تمكنت من إيقاف 25 مغربيا، مشيرا إلى أن 70 آخرون ما زالوا بمدينة كاليننغراد.

 

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