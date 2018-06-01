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أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 19:22 أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة | مجتمع
أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن شهر ماي شهد ارتفاعا في أسعار مواد الصناعة التحويلية، وخصوصا ارتفاع الأسعار في قطاع ''صناعة الملابس'' بـ 1.7 في المائة، وفي ''الصناعات الغذائية'' بـ0.1 في المائة وفي ''صنع

شوف تيفي

 أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن شهر ماي شهد ارتفاعا في أسعار مواد الصناعة التحويلية، وخصوصا ارتفاع الأسعار في قطاع "صناعة الملابس" بـ 1.7 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" بـ0.1 في المائة وفي "صنع منتجات أخرى غير معدنية" بـ0.6 في المائة وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" بـ0.2 في المائة.


وأضافت المندوبية في مذكرة إخبارية اليوم الجمعة 29 يونيو، اطلعت عليها "شوف تيفي" أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، قد عرفت استقرارا خلال شهر ماي2018.

في حين تراجعت الأسعار في قطاع "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك" بـ 0.2 في المائة وفي "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين" بـ1.1 في المائة وفي "صناعة النسيج" بـ0.4 في المائة.

وكشفت في ذات المذكرة، أن الرقم الاستدلالي، للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل ارتفاعا بـ0.1 في المائة خلال شهر ماي 2018 مقارنة مع شهر أبريل 2018.

 أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الانتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي2018، حسب مندوبية الحليمي.

جدير بالذكر أن بنك المغرب قد سجل تسارعا في نسبة التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمائة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع أسعار النسيج الصناعة الغدائية

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