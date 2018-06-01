خطير..معركة دموية بين شبان وقاصرين بالقرب من مقر ولاية جهة طنجة تنتهي بجريمة بشعة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص، يشتبه تورطهم في جريمة قتل بشعة، وقعت فصولها بالقرب من مقر ولاية الجهة، راح ضحيتها شاب، عقب تبادل الضرب

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص، يشتبه تورطهم في جريمة قتل بشعة، وقعت فصولها بالقرب من مقر ولاية الجهة، راح ضحيتها شاب، عقب تبادل الضرب الجرح.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشجار بين شبان يقطنون بحي قرب ولاية الجهة، تبادلوا الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابة أحدهم بجرح بليغ على مستوى الصدر، تم على إثره نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة، نتيجة النزيف الحاد الذي تعرض له وفقدانه لكمية مهمة من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفون هم أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تم وضعهم تحت الملاحظة لفائدة البحث، في حين تم وضع الشاب البالغ رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة البشعة.