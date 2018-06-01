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نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة

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نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 19:09 نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة | بوليتيك
نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة
مازال نزيف مقاطعة دورات المجالس الجماعية متواصلا بجهة سوس ماسة، وذلك بعدما انضاف أعضاء جماعة ''أمسكروض'' للائحة الغاضبين والمقاطعين، إذ أقدم 12 عضوا من أصل 15 المكونين للمجلس على مقاطعة الدورة

شوف تيفي:أكادير

مازال نزيف مقاطعة دورات المجالس الجماعية متواصلا بجهة سوس ماسة، وذلك بعدما انضاف أعضاء جماعة "أمسكروض" للائحة الغاضبين والمقاطعين، إذ أقدم 12 عضوا من أصل 15 المكونين للمجلس على مقاطعة الدورة الإستثنائية، التي كان من المفروض أن تعقد أول أمس الأربعاء 27 يونيو.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فقد تفاجأ رئيس جماعة أمسكروض بحضور 3 أعضاء فقط من أصل 15 المشكلين للمجلس للدورة الإستثنائية لهذا الشهر، في حين تخلف باقي الأعضاء عن الحضور.

وأضافت ذات المصادر، أن غياب أغلبية الأعضاء ومقاطعتهم للدورة الإستثنائية جاء كرد فعل، واحتجاج على عدم طريقة تسيير الرئيس للمجلس الجماعي والتي لم ترضيهم وجعلتهم يتخلفون عن الحضور للدورة الإستثنائية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير نزيف المقاطعة يصل دورة استثنائية جماعة أمسكروض

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