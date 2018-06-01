أسرة تتهم ''فيدور'' حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة ﻿

لفظ شخص ينحدر من مدينة قصبة تادلة، أنفاسه الأخيرة بداية الأسبوع الجاري، داخل مصحة بمدينة الدار البيضاء، متأثرا بجراحه البليغة، التي أصيب بها عقب تعرضه للضرب.

''شوف تيفي''

لفظ شخص ينحدر من مدينة قصبة تادلة، أنفاسه الأخيرة بداية الأسبوع الجاري، داخل مصحة بمدينة الدار البيضاء، متأثرا بجراحه البليغة، التي أصيب بها عقب تعرضه للضرب.

وأوضحت شقيقة الهالك في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أن الضحية تعرض للضرب على يد حراس أمن خاص بإحدى الحانات بمدينة قصبة تادلة، وقد عثر عليه غارقا في دمائه بحديقة، حيث تم نقله ‘إلى المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال، ونظرا لخطورة حالته تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء ومنه إلى المصحة الخاصة التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.

وأبرزت المتحدثة أنها تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية وإلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، مشيرة إلى أن المشتبه في تورطهم في هذه الجريمة ما زالوا إلى حدود الساعة أحرار ولم يتم بعد توقيفهم.