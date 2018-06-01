 تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية | حوادث و حقوق

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها | بوليتيك

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة | بوليتيك

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش | مجتمع

منزل يعود للثراث الإسباني شراه مول الشكارة وأصحاب 5 محلات مهددون بالتشرد بالعرائش

مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا | مجتمع

مثير..ها كيفاش حركوا مغاربة فروسيا

أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة | مجتمع

أسعار الصناعات الغذائية والنسيج ترتفع خلال الأشهر الأخيرة

خطير..معركة دموية بين شبان وقاصرين بالقرب من مقر ولاية جهة طنجة تنتهي بجريمة بشعة | حوادث و حقوق

خطير..معركة دموية بين شبان وقاصرين بالقرب من مقر ولاية جهة طنجة تنتهي بجريمة بشعة

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة

برلمانيونا والريع المريح

تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 18:44 تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة | بوليتيك
تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة
تم اليوم الجمعة بالرباط، تنصيب عادل الفقير مديرا عاما جديدا للمكتب الوطني المغربي للسياحة، خلفا عبد الرزاق زويتن، في حفل ترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،

شوف تيفي

تم اليوم الجمعة بالرباط، تنصيب عادل الفقير مديرا عاما جديدا للمكتب الوطني المغربي للسياحة، خلفا عبد الرزاق زويتن، في حفل ترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، لمياء بوطالب.

وقال ساجد، إن "الوزارة جد متفائلة بالدينامية الجديدة التي سيأتي بها المدير العام الجديد للمكتب الوطني المغربي للسياحة مع الكفاءات الموجودة داخل المكتب، والعمل على تلميع صورة المملكة".

وأضاف ساجد أن المكتب يضطلع بدور أساسي في التنمية السياحية وإشعاع المملكة ،وهو مؤسسة تتوفر على كفاءات متميزة حيث قامت بعمل جبار في السنوات الأخيرة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهته ، أعرب الفقير عن سعادته بالتحاقه بقطاع حيوي وبفريق عمل يضم كفاءات وطنية عالية، مشيرا إلى أن هذا الفريق برهن خلال السنوات الأخيرة على ابتكاراته وفعاليته.

وكان مجلس الحكومة قد صادق أمس الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ومن بين التعيينات المصادق عليه تعيين عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وسبق الفقير، الذي كان يشتغل لحين تعيينه في فرع احدى الشركات العالمية بمدينة طنجة، أن تولى منصب مدير مصلحة الاشهار بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الشركات العالمية السياحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها | بوليتيك

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة | بوليتيك

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف المقاطعة يصل لدورة مجلس جماعي بجهة سوس ماسة

الأغلبية الحكومية تؤكد على احترام استقلال القضاء بعد الأحكــام القضائية الصــادرة في حق الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تؤكد على احترام استقلال القضاء بعد الأحكــام القضائية الصــادرة في حق الزفزافي ورفاقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الضجة الإعلامية..السيدة التي أنجبت 4 توائم بإنزكان وأصيبت بالسرطان تتعرض للنصب والإحتيال بطريقة مثيرة وهاشنو وقع ليها‎ | حالة خاصة
منذ 20 دقيقة

بعد الضجة الإعلامية..السيدة التي أنجبت 4 توائم بإنزكان وأصيبت بالسرطان تتعرض للنصب والإحتيال بطريقة مثيرة وهاشنو وقع ليها‎

مجموعة مدارس ياسمين بالبيضاء تحتفي بأبنائها الحاصلين على أعلى المعدلات بالبكالوريا | بــووز

مجموعة مدارس ياسمين بالبيضاء تحتفي بأبنائها الحاصلين على أعلى المعدلات بالبكالوريا

فنانون/إعلاميون/و رياضيون يدخلون البسمة على أطفال مُعاقين ذهنيا بالبيضاء | بــووز

فنانون/إعلاميون/و رياضيون يدخلون البسمة على أطفال مُعاقين ذهنيا بالبيضاء

أول فيديو من قلب المحطة الريحية الجديدة خلادي في طنجة | بــووز

أول فيديو من قلب المحطة الريحية الجديدة ''خلادي'' في طنجة

﻿

آخر المستجدات

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية | حوادث و حقوق
منذ 40 دقيقة

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها | بوليتيك

لجن التفتيش المركزية تحل بولاية أمن مكناس ونواحيها

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل نظافة بمدينة الدار البيضاء

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة | بوليتيك

إجراء أول عمليتين لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.