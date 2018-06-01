تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة ﻿

تم اليوم الجمعة بالرباط، تنصيب عادل الفقير مديرا عاما جديدا للمكتب الوطني المغربي للسياحة، خلفا عبد الرزاق زويتن، في حفل ترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،

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تم اليوم الجمعة بالرباط، تنصيب عادل الفقير مديرا عاما جديدا للمكتب الوطني المغربي للسياحة، خلفا عبد الرزاق زويتن، في حفل ترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، لمياء بوطالب.

وقال ساجد، إن "الوزارة جد متفائلة بالدينامية الجديدة التي سيأتي بها المدير العام الجديد للمكتب الوطني المغربي للسياحة مع الكفاءات الموجودة داخل المكتب، والعمل على تلميع صورة المملكة".

وأضاف ساجد أن المكتب يضطلع بدور أساسي في التنمية السياحية وإشعاع المملكة ،وهو مؤسسة تتوفر على كفاءات متميزة حيث قامت بعمل جبار في السنوات الأخيرة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهته ، أعرب الفقير عن سعادته بالتحاقه بقطاع حيوي وبفريق عمل يضم كفاءات وطنية عالية، مشيرا إلى أن هذا الفريق برهن خلال السنوات الأخيرة على ابتكاراته وفعاليته.

وكان مجلس الحكومة قد صادق أمس الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ومن بين التعيينات المصادق عليه تعيين عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وسبق الفقير، الذي كان يشتغل لحين تعيينه في فرع احدى الشركات العالمية بمدينة طنجة، أن تولى منصب مدير مصلحة الاشهار بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.