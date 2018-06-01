المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء ''هورست كولر'' ينهي زيارته للسمارة بمشاورات مع مسؤولي المنطقة الذين أكدوا على ضرورة الرضوخ لمقترح الحكم الذاتي ﻿

أنهى المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في ملف الصحراء ''هورست كولر'' زيارته السريعة لمدينة السمارة هذا الصباح والتي جاءت للوقوف على آخر تطورات الملف المتنازع عليه والتباحث مع عدد من فعاليات ونخب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أنهى المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في ملف الصحراء ''هورست كولر'' زيارته السريعة لمدينة السمارة هذا الصباح والتي جاءت للوقوف على آخر تطورات الملف المتنازع عليه والتباحث مع عدد من فعاليات ونخب المنطقة.



وقادت زيارة السمارة ''هورست'' إلى مقر بعثة ''المينورسو'' حيث أشرف على عقد اجتماع مع كل مكونات البعثة السياسية والعسكرية والذين أطلعوه على آخر المستجدات والإكراهات التي تواجهها ''المينورسو'' بالمنطقة وأقر الأطراف على ضرورة السير نحو إيجاد حلول ناجعة في القريب العاجل.



وبعد انهاء زيارة مقر البعثة الأممية توجه المبعوث الأممي نحو مقر عمالة السمارة وكان في استقباله عدد من برلمانيو المنطقة والأعيان والنخب السياسية وعامل الإقليم حيث عقد الجميع مشاورات واجتماع تدارس سبل دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأنسب والنجاح لحل نزاع الصحراء، ومؤكدين على أن المغرب انخرط في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء، وكافة الأقاليم الصحراوية من أجل النهوض بها، وعلى كافة الأطراف الانخراط وراء مسلسل التنمية الذي تشهده المنطقة، وتجاوز كل الخلافات، وتقبل مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي عادل ودائم.