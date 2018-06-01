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بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 18:36 بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة | حوادث و حقوق
بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن طالبا مغربيا ينحدر من مدينة تيزنيت لقي مصرعه بروسيا بعدما عثرت السلطات الروسية عليه جثة هامدة بالعاصمة موسكو. وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''

شوف تيفي:تيزنيت

كشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن طالبا مغربيا ينحدر من مدينة تيزنيت لقي مصرعه بروسيا بعدما عثرت السلطات الروسية عليه جثة هامدة بالعاصمة موسكو.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يتابع دراسته بالديار الروسية، وتوفي في ظروف وصفت بالغامضة ومجهولة الأسباب، بعدما كان يعيش حياته بشكل طبيعي، مما يرجح عدة فرضيات إن كان الأمر يتعلق بموت طبيعي أم عمل مذبر، وهو ما ينتظر أن تكشف عنه السلطات الروسية التي فتحت تحقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث.

ومن جانب آخر طالب عدد من النشطاء الفيسبوكيين الذين تداولوا الخبر من السلطات المغربية والسفارة المغربية بالتدخل العاجل للكشف عن ظروف وفاة الطالب، والإسراع في إجراءات نقله لمسقط رأسه بتيزنيت، وتسليمه لأسرته للدفن.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت وفاة طالب مغربي روسيا ظروف غامضة

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