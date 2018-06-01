إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة ''بومالن دادس'' إقليم تنغير ﻿

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية ببومالن دادس إقليم تنغير، مساء أمس الخميس من إنقاذ سائح ألماني كانت إحدى أرجله عالقة بفج جبلي ما أدى لإصابته بكسر خطير.

شوف تيفي:بومالن داس

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية ببومالن دادس إقليم تنغير، مساء أمس الخميس من إنقاذ سائح ألماني كانت إحدى أرجله عالقة بفج جبلي ما أدى لإصابته بكسر خطير.



وحسب مصادر محلية فعناصر الوقاية المدنية توصلت بإشعار بفقدان سائح يحمل الجنسية الألمانية بعدما خرج من الفندق الذي يكتريه بالمنطقة وصعد لجبل ''أيت سدرات'' ولم يعد منذ ساعات طويلة.



وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على الإشعار انتقلت فرقة خاصة للوقاية المدنية مدعومة بعناصر الدرك الملكي صوب منطقة ''تسطرين'' بإقليم تنغير، وبعد عملية بحث ومجهوذ جبار تمكنت من العثور على السائح عالق بين فج صخري وأصيبت رجله بكسر جعله لا يقوى على الحركة وظل بالمكان منذ الساعات الأولى للصباح إلى حدود الثالثة مساءا، لتتم عملية إنقاذه وتوجهيه للمستشفى المحلي لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.