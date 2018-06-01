 إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة ''بومالن دادس'' إقليم تنغير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أسرة تتهم فيدور حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة | حوادث و حقوق

أسرة تتهم ''فيدور'' حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة

تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة | بوليتيك

تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة

الأغلبية الحكومية تؤكد على احترام استقلال القضاء بعد الأحكــام القضائية الصــادرة في حق الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تؤكد على احترام استقلال القضاء بعد الأحكــام القضائية الصــادرة في حق الزفزافي

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر ينهي زيارته للسمارة بمشاورات مع مسؤولي المنطقة الذين أكدوا على ضرورة الرضوخ لمقترح الحكم الذاتي | بوليتيك

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء ''هورست كولر'' ينهي زيارته للسمارة بمشاورات مع مسؤولي

بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة | حوادث و حقوق

بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة

إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة بومالن دادس إقليم تنغير | حوادث و حقوق

إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة ''بومالن دادس'' إقليم تنغير

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصف الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بالـقاسي جدا | بوليتيك

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصف الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بالـ''قاسي جدا''

قمة الاتحاد الإفريقي الـ31.. المغرب يؤكد بنواكشوط تضامنه والتزامه مع دول الساحل بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

قمة الاتحاد الإفريقي الـ31.. المغرب يؤكد بنواكشوط تضامنه والتزامه مع دول الساحل بمجلس السلم والأمن

المشاركون في الندوة الموضوعاتية حول النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية بالداخلة يجددون تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي | بوليتيك

المشاركون في الندوة الموضوعاتية حول ''النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية'' بالداخلة يجددون تشبثهم

برلمانيونا والريع المريح

إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة ''بومالن دادس'' إقليم تنغير

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 18:35 إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة بومالن دادس إقليم تنغير | حوادث و حقوق
إنقاذ سائح ألماني علق بجبل صخري بمنطقة ''بومالن دادس'' إقليم تنغير
تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية ببومالن دادس إقليم تنغير، مساء أمس الخميس من إنقاذ سائح ألماني كانت إحدى أرجله عالقة بفج جبلي ما أدى لإصابته بكسر خطير.

شوف تيفي:بومالن داس

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية ببومالن دادس إقليم تنغير، مساء أمس الخميس من إنقاذ سائح ألماني كانت إحدى أرجله عالقة بفج جبلي ما أدى لإصابته بكسر خطير.

وحسب مصادر محلية فعناصر الوقاية المدنية توصلت بإشعار بفقدان سائح يحمل الجنسية الألمانية بعدما خرج من الفندق الذي يكتريه بالمنطقة وصعد لجبل ''أيت سدرات'' ولم يعد منذ ساعات طويلة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على الإشعار انتقلت فرقة خاصة للوقاية المدنية مدعومة بعناصر الدرك الملكي صوب منطقة ''تسطرين'' بإقليم تنغير، وبعد عملية بحث ومجهوذ جبار تمكنت من العثور على السائح عالق بين فج صخري وأصيبت رجله بكسر جعله لا يقوى على الحركة وظل بالمكان منذ الساعات الأولى للصباح إلى حدود الثالثة مساءا، لتتم عملية إنقاذه وتوجهيه للمستشفى المحلي لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تنغير إنقاذ سائح ألماني عالق جبل صخري كسر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أسرة تتهم فيدور حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة | حوادث و حقوق

أسرة تتهم ''فيدور'' حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة

بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة | حوادث و حقوق

بعد مشاركة المغرب في المونديال ..وفاة طالب من تيزنيت بروسيا في ظروف جد غامضة

عاجل..كونغولية نقزات من الطابق الرابع للعمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..كونغولية نقزات من الطابق الرابع للعمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا

نقل أربعة أشخاص في حالة خطيرة بسبب كوب من اللبن إلى مستعجلات مكناس | حوادث و حقوق

نقل أربعة أشخاص في حالة خطيرة بسبب كوب من اللبن إلى مستعجلات مكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سعيد موسكير..أنا ولد الشعب و بغيت ولدي يكون ولد الشعب | بــووز
منذ 1 دقيقة

سعيد موسكير..أنا ولد الشعب و بغيت ولدي يكون ولد الشعب

بوركون لشوف تيفي..اللي بغاني هافين غايلقاني | بــووز

بوركون لشوف تيفي..اللي بغاني هافين غايلقاني

أقوى تصريح من مهرجان موازين عن المقاطعة..بلادنا زوينا و حنا شعب غير ديال النشاط | بــووز

أقوى تصريح من مهرجان موازين عن المقاطعة..بلادنا زوينا و حنا شعب غير ديال النشاط

أخطر حي بسلا يعيش على وقع أبشع جريمة..عصــابة تروع الساكنة بالأسلحة و الكلاب الخطيرة | بــووز

أخطر حي بسلا يعيش على وقع أبشع جريمة..عصــابة تروع الساكنة بالأسلحة و الكلاب الخطيرة

﻿

آخر المستجدات

أسرة تتهم فيدور حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

أسرة تتهم ''فيدور'' حانة بقتل قريبهم بقصبة تادلة

تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة | بوليتيك

تنصيب عــادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة

الأغلبية الحكومية تؤكد على احترام استقلال القضاء بعد الأحكــام القضائية الصــادرة في حق الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تؤكد على احترام استقلال القضاء بعد الأحكــام القضائية الصــادرة في حق الزفزافي

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر ينهي زيارته للسمارة بمشاورات مع مسؤولي المنطقة الذين أكدوا على ضرورة الرضوخ لمقترح الحكم الذاتي | بوليتيك

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء ''هورست كولر'' ينهي زيارته للسمارة بمشاورات مع مسؤولي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.