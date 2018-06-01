النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصف الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بالـ''قاسي جدا'' ﻿

عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (ا.م.ش)، عن صدمتهما القوية، على إثر النطق بالحكم في حق الزميل، حميد المهداوي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً، من

شوف تيفي:

عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (ا.م.ش)، عن صدمتهما القوية، على إثر النطق بالحكم في حق الزميل، حميد المهداوي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً، من طرف محكمة الجنايات بالبيضاء، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة.

واعتبرت النقابتان، وفق بلاغ صادر عنهما اليوم الجمعة 29 يونيو، توصلت ''شوفي تيفي، بنسخة منه، ''أن الحكم قاسي جدا، خاصة وأنه استند على مكالمات هاتفية، تلقاها المهداوي، من شخص مجهول، وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أية مصداقية، ما داموا لم يتحروا في شأنها، وهذا هو دور الصحافيين، وليس التبليغ عن عشرات المكالمات التي يتلقونها، تتضمن شكايات أو معطيات، قد تكون صحيحة أو إدعاءات خيالية أو خرافية''.

وتنتظر النقابتان وفق ذات البلاغ، مراجعة هذا الحكم، عند الإستئناف، للإفراج عن الزميل المهداوي، الذي تم عزل قضيته عن قضية معتقلي الحسيمة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا ينبغي مواصلته من طرف القضاء، لطي صفحة هذا الملف بشكل نهائي.

وأكدت النقابتان، يضيف البلاغ، أنهما ستواصلان متابعة هذه القضية، والعمل بكل الوسائل المشروعة على التعبير عن تضامنهما مع الزميل المهداوي، والسعي من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته.