الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتوصل ببرقية شكر من طرف الملك محمد السادس ﻿

بعدما عبرت المغنية اللبنانية، نانسي عجرم، عن امتنانها وشكرها إلى الملك محمد السادس، قبل مشاركتها في مهرجان ''موازين'' ، نشرت تغريدة شكرت من خلالها الملك محمد السادس، بعدما أرسل لها برقية شكر، على

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بعدما عبرت المغنية اللبنانية، نانسي عجرم، عن امتنانها وشكرها إلى الملك محمد السادس، قبل مشاركتها في مهرجان "موازين" ، نشرت تغريدة شكرت من خلالها الملك محمد السادس، بعدما أرسل لها برقية شكر، على تمنياتها له بالشفاء العاجل، عقب إجرائه لعملية جراحية.

وردت نانسي على هذه البرقية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن نشرت البرقية يوم أمس الخميس 28 يونيو، وكتبت عليها معلقة: "ألف الحمد لله ع السلامة وألف شكر لجلالة الملك محمد السادس، الله يديمكم لبلدكم وشعبكم".

و معلوم أن نانسي ألهبت يوم أمس الخميس جمهور منصة النهضة بمدينة الرباط في ثاني مشاركة لها بمهرجان موازين.