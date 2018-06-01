عاجل..كونغولية نقزات من الطابق الرابع للعمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا ﻿

في جديد الحريق المندلع داخل عمارة سكنية بحي لاجيروند بالبيضاء، أكد مصدر مطلع أن مهاجرة تحمل الجنسية الكونغولية تقطن بهذه العمارة، قفزت بسبب الخوف من الطابق الرابع ما تسبب في إصابتها بجروح جد

"شوف تيفي"

في جديد الحريق المندلع داخل عمارة سكنية بحي لاجيروند بالبيضاء، أكد مصدر مطلع أن مهاجرة تحمل الجنسية الكونغولية تقطن بهذه العمارة، قفزت بسبب الخوف من الطابق الرابع ما تسبب في إصابتها بجروح جد خطيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الكونغولية البالغة من العمر 47 سنة ، تم نقلها قبل قليل من يومه الجمعة، على وجه السرعة إلى مستشفى "البوافي" في حالة جد حرجة، وذلك حتى تتلقى الاسعافات الضرورية.

وأضاف ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة النيران قبل انتشارها داخل جميع طوابق العمارة السكنية.