نقل أربعة أشخاص في حالة خطيرة بسبب كوب من اللبن إلى مستعجلات مكناس ﻿

اضطرت المصالح الطبية بمستعجلات مستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس أمس الخميس 28 يونيو الجاري إلى التحفظ على أربعة أشخاص من بينه طفل في السادسة من عمره، وإيداعهم قسم العناية المركزة، بسبب تعرضهم

شــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

اضطرت المصالح الطبية بمستعجلات مستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس أمس الخميس 28 يونيو الجاري إلى التحفظ على أربعة أشخاص من بينه طفل في السادسة من عمره، وإيداعهم قسم العناية المركزة، بسبب تعرضهم لحالة تسمم خطيرة، بعد تناولهم كوبا من اللبن، اقتنوه من بائع متجول بواسطة سيارة بحي سيدي بوزكري.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس قد أمر بفتح تحقيق في الموضوع، وإحالة عينات من اللبن لدى البائع المشتكى به على المختبر للتأكد من مدى مطابقة جودة العينات مع حالة التسمم.

هذا، وقد عرفت ظاهرة البيع بالتجوال بخصوص منتوجي الحليب واللبن تناميا كبيرا، بعد حملة المقاطعة التي شنها العديد من المواطنين على شركة الحليب، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مدى مراقبة الجهات المعنية لمدى سلامة هذين المنتوجين الحيويين.