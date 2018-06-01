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بعد الصراخ و المشادات.. نبيل بنعبد الله يرفض التعليق على البلاغ الحكومي الصادر اليوم بمبرر جنازة في حزبه

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 16:10 بعد الصراخ و المشادات.. نبيل بنعبد الله يرفض التعليق على البلاغ الحكومي الصادر اليوم بمبرر جنازة في حزبه | بوليتيك
بعد الصراخ و المشادات.. نبيل بنعبد الله يرفض التعليق على البلاغ الحكومي الصادر اليوم بمبرر جنازة في حزبه
رفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية التعليق على البلاغ الحكومي الذي صدر قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو عن الأغلبية الحكومية.

شوف تيفي

رفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية التعليق على البلاغ الحكومي الذي صدر قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو عن الأغلبية الحكومية.

معللا رفضه في اتصال هاتفي بقناة "شوف تيفي" اليوم، بـ" لقد اطلعت على البلاغ وقرأت الفقرة التي تتحدث عن الأمل وكفى سيدي.. لدينا في الحزب جنازة مناضل من المكتب السياسي توفي اليوم.."

دون أن يقدم أي تعليق عن البلاغ الصادر اليوم، ولا أي توضيح بخصوص المشاداة والصراع الذي نشب إبان اللقاء الذي تم عقده صباح اليوم في فيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحي الأميرات.

جدير بالذكر أن منابر إعلامية تناقلت اليوم صباحا خبر وقوع جدال ونقاش وصل إلى حد الصراخ بين الأمناء العامون الذين حضروا اللقاء وصاغوا بلاغ الحكومة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحكومة نبيل بنعبد الله التقدم والاشتراكية البلاغ الحكومي

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