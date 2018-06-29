عاجل وبالصور.. حريق مهول بعمارة سكنية بأحد أشهر أحياء مدينة الدار البيضاء ﻿

اندلع حريق مُهول قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، داخل عمارة سكنية مكونة من خمس طوابق توجد على مستوى حي لاجيروند التابع لعمالة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مُهول قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، داخل عمارة سكنية مكونة من خمس طوابق توجد على مستوى حي لاجيروند التابع لعمالة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشارع الذي تتواجد به العمارة السكنية، يعرف حالة استتنفار أمني، نظرا لتواجد المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدينة، مشيرا إلى أن عمليات الانقاذ ما تزال متواصلة لإخراج القاطنين بهذه العمارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سيارة إسعاف، نقلت قبل لحظات سيدة إلى المستشفى، أصيبت عقب سقوطها من الطابق الرابع مباشرة بعد وقوع الحادث الذي ما تزال أسبابه إلى حدود الساعة مجهولة.



