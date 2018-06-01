طبيح : الزفزافي ورفاقه لهم خصومة مع القانون وليس مع الدولة المغربية وأطوار المحاكمة لم يسدل الستار عليها بعد ولازال هناك أمل ﻿

في توضيح لمن يريد الوقوف على حقيقة العدل والإنصاف في ملف قضية معتقلي الريف ، أكد عبد الكبير طبيح ، المحامي في هيئة الدار البيضاء ،أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة توفرت فيها جميع شروط

شـــوف تيفي: و م ع

في توضيح لمن يريد الوقوف على حقيقة العدل والإنصاف في ملف قضية معتقلي الريف ، أكد عبد الكبير طبيح ، المحامي في هيئة الدار البيضاء ،أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من الاستدعاء وإلى غاية المداولة، موضحا في هذا الصدد، أن شروط المحاكمة العادلة تمثلت بالخصوص في إجراء 84 جلسة وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيئة القضاء، واستدعاء شهود المتهمين وحضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، علاوة على مختلف وسائل الاعلام.

وأضاف طبيح الذي يوجد ضمن هيئة الدفاع عن الدولة المغربية خلال هذه المحاكمة، أن من صور المحاكمة العادلة التي تكرست في مجال الحريات العامة في المغرب ، كون الحكم الجنائي أضحى قابلا للاستئناف والنقض ، خاصة وأن الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية و يمكن استئنافها، و"بالتالي فإن أطوار المحاكمة لم يسدل الستار عليها بعد ، و أن باب الأمل يبقى مفتوحا أمام المتهمين وذويهم ".

وأبرز المتحدث ذاته في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب النطق بالحكم في هذه القضية، أن مبدأ استقلال القضاء، باعتباره مكسبا جديدا، تجسد على أرض الواقع خلال هذه المحاكمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس المحكمة و ممثل النيابة العامة باشرا صلاحيتهما بكل استقلالية ، و أنه لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث مارس رئيس المحكمة مهامه تحت إمرة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في حين عمل النائب العام تحت إشراف رئيس النيابة العامة .

كما أكد عبد الكبير طبيح "أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة و ضواحيها" ، مشيرا الى أن الدولة المغربية " لم تطالب بأي عقوبة ضد أي كان ، و لم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت ،و لم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم ، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف" .

وقال في هذا الصدد "إن الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة ، وأن الأشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون "، معللا ذلك بأن المحاكمة "ليس لها طابع سياسي لكون مطالب المتظاهرين اجتماعية و اقتصادية محضة" .

وجدد التأكيد على أنه من حق المغاربة الافتخار بدولتهم و الدفاع عنها، سيما وأن هناك إرادة راسخة من مؤسسات الدولة للتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنين من خلال انجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط "، معتبرا أن هذا البرنامج التنموي الطموح يترجم على أرض الواقع "مبدأ جبر الضرر" الذي أتت به هيئة الانصاف و المصالحة .