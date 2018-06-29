عاجل وبالصور.. شاحنة ديال ''سنطرال'' قتلات طفل بالبيضاء ﻿

اهتز حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، على وقع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها طفل، دهسته شاحنة تابعة لشركة ''سنطرال دانون''.

''شوف تيفي''

اهتز حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، على وقع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها طفل، دهسته شاحنة تابعة لشركة ''سنطرال دانون''.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، كان يحاول تجاوز الشارع إلا أن شركة منتجات الحليب المذكورة، دهسته بطريقة بشعة، ما تسبب في مفارقته للحياة على الفور نظرا لخطورة الجرح الذي أصيب به على مستوى الرأس.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان، وعاينت جثة الطفل التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.