عاجل.. هكذا عبرت أحزاب الأغلبية عن موقفها من الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه ﻿

أعلنت رئاسة الأغلبية قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، في تعليقها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، أن أحزاب الأغلبية، أكدت على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط

"شوف تيفي"

أعلنت رئاسة الأغلبية قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، في تعليقها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، أن أحزاب الأغلبية، أكدت على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مبرزة أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.

وأوضحت رئاسة الأغلبية في بلاغها أنها عقدت اجتماعا صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب، ذكرت بأن هذه الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة، قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي ومن حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام،كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، ذكرت أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وأكدت حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة، وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.

وأكد البلاغ أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، تدارس كذلك القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وأبرز أن رئاسة الأغلبية، نوهت بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، وعبرت عن أملها أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أنه تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأكدت أحزاب الأغلبية في ختام البلاغ على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها البلاد اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز، والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.