مشرملين مدججين بالأسلحة البيضاء خلعوا المواطنين وخربو السيارات بمدينة بني ملال ﻿

شهدت مجموعة من الأحياء بمدينة بني ملال في الساعات الأولى من يومه الجمعة، ومن بينها حي أولاد عياد وحي أولاد حمدان، حالة من الفوضى العارمة، نظرا لقيام ''مشرملين'' مدججين بالأسلحة البيضاء، بتخريب سبع

"شوف تيفي"



شهدت مجموعة من الأحياء بمدينة بني ملال في الساعات الأولى من يومه الجمعة، ومن بينها حي أولاد عياد وحي أولاد حمدان، حالة من الفوضى العارمة، نظرا لقيام "مشرملين" مدججين بالأسلحة البيضاء، بتخريب سبع سيارات، بالإضافة إلى ترويع الساكنة.



وحسب مصادر محلية فإن أشخاص في حالة سكر طافح، من ذوي السوابق العدلية، قاموا بالعربدة وسط شوارع مدينة بني ملال، وأثاروا رعب الساكنة قبل تخريب السيارات المركونة.



وأشارت المصدر ذاتها إلى أن بعض المنحرفينن، يقومون بتصرفات خطيرة، تهدد حياة وسلامة الأبرياء، مؤكدة أن المدينة الملالية، شهدت خلال الأسبوع الماضي، العديد من حوادث الاعتداء.





