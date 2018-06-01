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الحقيقة الكاملة.. تفاصيل مؤلمة حول قتل شاب بمدينة أكادير بسبب نظارات شمسية

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 14:13 الحقيقة الكاملة.. تفاصيل مؤلمة حول قتل شاب بمدينة أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق
الحقيقة الكاملة.. تفاصيل مؤلمة حول قتل شاب بمدينة أكادير بسبب نظارات شمسية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جد مؤلمة تهز النفوس وتدمي القلوب، خاصة بأسرة شاب، سقط ضحية جريمة قتل بمدينة أكادير، بعد أن اتهمه المتورط في الجريمة بسرقة نظارة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جد مؤلمة تهز النفوس وتدمي القلوب، خاصة بأسرة شاب، سقط ضحية جريمة قتل بمدينة أكادير، بعد أن اتهمه المتورط في الجريمة بسرقة نظارة شمسية.

وأكدت أسرة الشاب الضحية في هذه الفيديوهات أن ابنها "إسماعيل" كان ضحية جريمة قتل بشعة، مؤكدين أن هذا الأخير معروف بأخلاقه الطيبة وبالتالي لا يمكن أن يكون قد تورط في عملية سرقة نظارة شمسية.

وطالبت أسرة الضحية العدالة بمحاسبة المتورط في جريمة القتل، مشددة على أنه لم يسرق النظارات وإنما عثر عليها بمحل للألعاب ووضعها برأسه، قبل أن يتفاجأ بصاحب هذه النظارات، يعترض سبيله بكورنيش مدينة أكادير، حيث انهال عليه بالضرب ما تسبب في مصرعه.

وكانت مصادر إعلامية محلية، قد أشارت في نشرها للمعطيات الأولى أن شخصا مقيما خارج أرض الوطن، انهال بالضرب على "شاب" بسبب سرقة نظارات شمسية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة أكادير الفيديوهات كورنيش جريمة قتل السرقة

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