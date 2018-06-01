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عاجل..تطورات جديدة في قضية تآمر "العماري" على الملك..زيان وشارية متشبثان باستدعاء بنكيران وشباط..وهذا ما تقرر

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 13:59 عاجل..تطورات جديدة في قضية تآمر العماري على الملك..زيان وشارية متشبثان باستدعاء بنكيران وشباط..وهذا ما تقرر | بوليتيك
عاجل..تطورات جديدة في قضية تآمر "العماري" على الملك..زيان وشارية متشبثان باستدعاء بنكيران وشباط..وهذا ما تقرر
قرر القاضي ورئيس الهيئة التي تبث في ملف المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية المتابعان بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمان بعدم حدوثها، قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، تأجيل أشغال الجلسة

"شوف تيفي":

قرر القاضي ورئيس الهيئة التي تبث في ملف المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية المتابعان بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمان بعدم حدوثها، قبل قليل من يومه الجمعة 29 يونيو، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الجمعة 20 يوليوز المقبل.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن تأخير أشغال الجلسة والتي جرت أطوارها بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، إلى تاريخ 20 يوليوز المقبل، جاء بسبب ما اعتبره زيان وشارية اتلاف 65 وثيقة سبق وتقدم بها إسحاق شارية إلى النيابة العامة، والتي طالبوا بضمها إلى الملف، لأنها على حد قولهما تتضمن وسائل اثبات قوية تؤكد تورط إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة في المنسوب إليه .

وأضاف المصدر ذاته أن زيان وشارية، ما زالا متشبثان باستدعاء الشهود ومن بينهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، وحميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال.

وكانت الجلسات الماضية قد عرفت تقدم هيئة الدفاع عن زيان وشارية بالعديد من الطلبات والمسائل الأولية مثل عدم الاختصاص مع إحالة القضية على نقيب المحامين بهيئة الرباط، بالإضافة إلى التقدم بلائحة خاصة باستدعاء الشهود تضم أكثر من 10 أسماء بارزة إعلاميا وسياسيا، أبرزها "وداد ملحاف" احدى المشتكيات في قضية توفيق بوعشرين ، و "سعيد شعو" ، الحامل للجنسية الهولندية، و الذي تطاره مذكرة بحث دولية منذ سبع سنوات لتورطه في قضايا تهم الاتجار الدولي للمخدرات ، ومتهم اليوم بكونه عراب الحراك في منطقة الريف وبكونه أحد أهم الصنابير المدعمة له ماديا ، و"حميد شباط" الأمين العام السابق لحزب الاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن متابعة المحاميين بالتهمة الموجهة إليهما، جاء طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي، بعد مرافعة إسحاق شارية بإحدى جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، في دجنبر الماضي، وتصريحات زيان بعده لوسائل الاعلام "يتهمان فيها إلياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، بتحريض ناصر الزفزافي على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الريف والتآمر على الملك".



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المغرب شوف تيفي حميد شباط بنكيران حزب الاستقلال شارية زيان الدرا البيضاء

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