مثير.. بعد قطع المغرب علاقاته مع إيران..جهات إيرانية تسعى إلى نشر التشيع بالقرب من الحدود المغربية ﻿

نشرت صحيفة ''نواكشوط'' الموريتانية، خلال الأسبوع الجاري، عبر موقعها الالكتروني خريطة للمناطق الحدودية بين موريتانيا والمغرب والتي تسعى جهات إيرانية إلى نشر التشيع بها بعد فشلها في القيام بهذه

"شوف تيفي":

نشرت صحيفة "نواكشوط" الموريتانية، خلال الأسبوع الجاري، عبر موقعها الالكتروني خريطة للمناطق الحدودية بين موريتانيا والمغرب والتي تسعى جهات إيرانية إلى نشر التشيع بها بعد فشلها في القيام بهذه الخطوة بالمغرب.

وأوضحت الصحيفة الموريتانية في تقريرها أن تسجيل صوتي مسرب لقيادي شيعي مصري، كشف عن مخططات خارجية لنشر التشيع ، إلى جانب وجود دراسة سرية حديثة، تؤكد عمل جهات موريتانية مع جهات إيرانية، على إعادة ما تصفه الدراسة "مكانة الشيعة في موريتانيا".

وأبرزت الصحيفة أن هذه الدراسة، قدمت مطالب بالتركيز على مناطق الشمال الموريتاني، باعتبارها مكان اجتماع الثروة والسلطة، وكذا ضعف حضور علوم أهل السنة فيها، حيث تقل فيها المحاضر "المدارس التقليدية" والعلماء مما يؤهلها لتكون المنطقة المثلى للتشيع، مشيرة إلى أن هذه الدراسة التي وصلت إلى الجانب الإيراني عن طريق رئيس مؤسسة "انقلاب" الثقافية محمد جواد أبوالقاسمي، أنه "يمكن أن تتحول موريتانيا إلى بلد شيعي، كما يمكن للعمل الشيعي أيضا في الوقت الحاضر إذا وجد تنظيما مناسبا أن يعوض تراجع التشيع في المغرب، وذلك من خلال جهود التنظيم والتأطير وزيادة الحضور في الميادين الثقافية الدعوية والإعلامية والاجتماعية الخيرية والاقتصادية".

وأشارت ذات الصحيفة أن الدراسة التي أعدتها جهات موريتانية، توقعت أن يؤتي العمل الشيعي إذا توافرت له الشروط والمقدرات أكله بسرعة، ليسمح برفع نسبة التشيع في موريتانيا من 1.5 في المائة إلى حولي 20 في المائة في ظرف 10 سنوات قادمة".

وأضافت "نواكشوط" أن مفتي موريتانيا الشيخ أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، دعا إلى ضرورة اتخاذ قرار بقطع العلاقات التي تربط بين بلاده وإيران، محذرا من أن الإبقاء على هذه العلاقة الدبلوماسية قد تكون له عواقب وخيمة بفعل ما سماه المخططات التخريبية لإيران بموريتانيا ومحاولتها نشر المد الفارسي الشيعي في البلاد، قائلا في خطابه الموجه للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز: " إن حجم المخططات الإيرانية لنشر التشيع في البلاد، بات يفرض تدخلا لوقف هذا المد وقطع كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع طهران لأن قطع هذه العلاقة أصبح مطلبا شعبيا..".