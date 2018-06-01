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مابقات رحمة.. العثور على رضيع في سنته الأولى متخلى عنه بباب عمارة سكنية بأكادير

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 12:34 مابقات رحمة.. العثور على رضيع في سنته الأولى متخلى عنه بباب عمارة سكنية بأكادير | حوادث و حقوق
مابقات رحمة.. العثور على رضيع في سنته الأولى متخلى عنه بباب عمارة سكنية بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن عثور أحد المواطنين قبل قليل ،على رضيع متخلى عنه يبلغ من العمر سنة بمدخل إحدى العمارات السكنية المعروفة بشارع الحسن الثاني بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، عن عثور أحد المواطنين قبل قليل ،على رضيع متخلى عنه يبلغ من العمر سنة بمدخل إحدى العمارات السكنية المعروفة بشارع الحسن الثاني بأكادير.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد أثار صوت منبعث من علبة كارتونية موضوعة بالمدخل الرئيسي لإحدى العمارات السكنية بشارع الحسن الثاني أحد الموانين وقام بفتح العلبة ليتفاجأ بوجود رضيع أكمل سنته الأولى وملفوف بغطاء صوفي، ووضع بجانبه عقد ازدياد يثبت هويته الأصلية إذ يبين أنه نتاج علاقة غير شرعية بعدما لم يكتب اسم والده كاملا حيث دون فقط اسم "عبد الله" دون ذكر اسمه العائلي، فيما تنحدر أمه من مدينة انزكان كما يوضح العقد.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية إلى عين المكان، وقامت بمعاينة الرضيع وفتحت تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات التخلي عنه وتعريض حياته للخطر، إذ تم إصدار مذكرة بحث في حق والدته من أجل توقيفها، فيما جرى نقل الرضيع لقسم الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني للعناية به، وإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامته الصحية.

 

 

‫شوف تيفي

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