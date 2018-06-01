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فيديو جد خطير..إمام سلخ أحد المصلين وسط مسجد بالجزائر+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 12:07 فيديو جد خطير..إمام سلخ أحد المصلين وسط مسجد بالجزائر+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..إمام سلخ أحد المصلين وسط مسجد بالجزائر+تفاصيل مثيرة
تعرض أحد المصلين لاعتداء خطير على يد إمام، خلال الأسبوع الجاري، وسط مسجد يوجد ببلدية تاجنة بمحافظة الشلف بالجارة الجزائر، وهو ما أثار ضجة واسعة، بعد تدخل وزارة الشؤون الدينية والتي فتحت تحقيقا في

"شوف تيفي"

تعرض أحد المصلين لاعتداء خطير على يد إمام، خلال الأسبوع الجاري، وسط مسجد يوجد ببلدية تاجنة بمحافظة الشلف بالجارة الجزائر، وهو ما أثار ضجة واسعة، بعد تدخل وزارة الشؤون الدينية والتي فتحت تحقيقا في الوضوع.


وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية يومه الجمعة، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، فيديو لعراك وقع داخل أحد المساجد، بين الإمام والمصلين في أعقاب تنصيب إحدى اللجان، مشيرة إلى أن الفيديو يظهر سقوط بعض المصلين على الأرض، بسبب التدافع، وتعالي الصراخ، وذلك داخل مسجد "عمر بن الخطاب" في بلدية تاجنة في محافظة الشلف، غرب البلاد، وذلك على خلفية رغبة بعض الأشخاص في الحصول على مركز داخل الجمعيات الدينية، والحصول على امتيازات.

وأشارت المصادر ذاتها أن وزارة الشؤون الدينية، فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة، وتقرر بموجب نتائجه إعطاء إمام المسجد إجازة مفتوحة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإمام مسجد الجارة الجزائر المصلين شلف

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