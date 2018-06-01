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عـــــاجل.. بسبب ''الزفزافي والعماري'' المحاميان ''زيان وشاريا'' يمثلان أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 10:36 عـــــاجل.. بسبب الزفزافي والعماري المحاميان زيان وشاريا يمثلان أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء | بوليتيك
عـــــاجل.. بسبب ''الزفزافي والعماري'' المحاميان ''زيان وشاريا'' يمثلان أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء
يمثل في هذه اللحظات كل من المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، واللذان يتابعان بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمان بعدم حدوثها .

''شوف تيفي''

 

يمثل في هذه اللحظات كل من المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، واللذان يتابعان بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمان بعدم حدوثها .

وجاءت متابعة المحاميين بهذه الجنحة طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي، بعد مرافعة إسحاق شارية بإحدى جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، في دجنبر الماضي، وتصريحات زيان بعده لمنابر إعلامية ''يتهمان فيها إلياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، بتحريض ناصر الزفزافي على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الريف والتآمر على الملك''.

وجدير بالذكر، أن نــاصر الزفزافي قال في محضر الاستماع لأقواله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن ما جاء على لسان المحاميين ''لا أساس له من الصحة''، ولم يتوقف عند هذا الحد بل تبرأ أيضا من تصريحاتهما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زيان شارية المحاميان

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