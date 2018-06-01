بائع فواكه ينهي حياته بطريقة بشعة بمراكش ﻿

أقدم شخص في عقده السادس على الانتحار، أمس الخميس 28 يونيو، بطريقة بشعة، وذلك من خلال شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزل أسرته المتواجد بحي باب دكالة بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

أقدم شخص في عقده السادس على الانتحار، أمس الخميس 28 يونيو، بطريقة بشعة، وذلك من خلال شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزل أسرته المتواجد بحي باب دكالة بمدينة مراكش.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن الأمر يتعلق ببائع فواكه يبلغ من العمر قيد حياته 68 سنة، عثرت عليه أسرته جثة هامدة معلقا بواسطة حبل، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بمنزل الهالك وفتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعته إلى الانتحار، قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.