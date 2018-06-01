اجتماع مهم بين أمير السعودية ونتنياهو بخصوص ''صفقة القرن'' ﻿

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخير للأردن، قبل عشرة أيام.

''شوف تيفي''

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخير للأردن، قبل عشرة أيام.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية، يومه الجمعة، فقد ذكرت القناة الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، 28 يونيو، أن ابن سلمان التقى نتنياهو في الأردن، في الثامن عشر من الشهر الجاري، أثناء زيارة الأخير لعمَّان، لمناقشة ''صفقة القرن''، وأكدت القناة العبرية نقلا عن قناة ''الميادين'' اللبنانية أن لقاء ابن سلمان بنتنياهو جاء بمبادرة وتحضير من ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، لمناقشة ''صفقة القرن''، والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤول خليجي ربط بين الأحداث التي شهدها الأردن مؤخرا حول الأزمة الاقتصادية، وهذا الاجتماع الذي جاء بعد تقديم السعودية والإمارات مساعدات للأردن تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار، مبرزة أن القناة الإسرائيلية، قالت إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ناقش مع نتنياهو التطورات الإقليمية، ومسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وطلب منه الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، وهو اللقاء الذي شهد حضور رئيس المخابرات الإسرائيلي ''الموساد'' الجنرال يوسي كاهان.