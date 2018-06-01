فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري ﻿

تعرض عبد الرحمان السديس إمام الحرم المكي، أمس الأربعاء 27 يونيو، لهجوم غير مسبوق من طرف مجموعة من المسلمين خلال حضوره لندوة أقيمت داخل مسجد بمدينة جنيف بسويسرا.

''شوف تيفي''

تعرض عبد الرحمان السديس إمام الحرم المكي، أمس الأربعاء 27 يونيو، لهجوم غير مسبوق من طرف مجموعة من المسلمين خلال حضوره لندوة أقيمت داخل مسجد بمدينة جنيف بسويسرا.

ونشرت قناة الجزيرة على صفحتها، قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام جزائري بالهجوم على الشيخ السديس، موجها له العتاب بسبب العلاقة التي تجمع السعودية بالولايات المتحدة الأميكية، وهو ما اضطر إمام الحرم المكي إلى الإنسحاب ومغادرة المسجد.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة، نشرت أمس الأربعاء، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة توجيه مغربي للعديد من الأسئلة للشيخ السديس بخصوص عدم تصويت السعودية للملف المغربي، وأيضا بخصوص فرض الحصار على دولة قطر.



