 هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب | ثقافة و فنون

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري | دولي

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية | بوليتيك

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا | مجتمع

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا

الخلفي: الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها | بوليتيك

الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها ''

باب دكالة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

باب دكالة بمراكش يهتز وها أشنو وقع

مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة | نت 2.0

مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة

خطير بالفيديو والصور..حادثة سير خطيرة بين شاحنة عسكرية وبيكوب محملة بالدجاج وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو والصور..حادثة سير خطيرة بين شاحنة عسكرية وبيكوب محملة بالدجاج وهذه حصيلة الضحايا

سار للطلبة بخصوص المنحة..هذا ما قررته حكومة العثماني | مجتمع

سار للطلبة بخصوص المنحة..هذا ما قررته حكومة العثماني

برلمانيونا والريع المريح

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 01:24 هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية | بوليتيك
هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية
أعطى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الخميس بالرباط الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، وذلك بحضور كل من عمر عزيمان مستشار الملك ورئيس المجلس الأعلى للتربية

شوف تيفي

أعطى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الخميس بالرباط الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، وذلك بحضور كل من عمر عزيمان مستشار الملك ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي ومحمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وشخصيات أخرى.

ويأتي إحداث هذا المسلك تفعيلا لتوجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح
2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وتحديدا الرافعات 48 و49 و50 المتعلقة بتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وكذا استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية من الأطر التربوية.

وتسعى الوزارة، من خلال تبنيها لهذا المنظور الجديد للتكوين، إلى إرساء إصلاح شامل لمنظومة التكوين الأساس، بتكوين معرفي ومنهجي وبيداغوجي وديداكتيكي، يتمحور حول مجموعة من الإجراءات والتدابير، أهمها تمكين الطلبة من التكوين في مسالك تربوية ذات جودة عالية للارتقاء بجودة التكوين الأساس لهيئة التدريس وتعزيز كفايات الأطر التربوية والإدارية للقطاع والرفع من وتيرة التكوين التربوي والجامعي في مختلف التخصصات وفق ضوابط بيداغوجية وطنية خاصة، فضلا عن خلق جسور وبرامج عملية للتعاون بين مؤسسات التعليم الجامعي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتعزيز البحث التربوي بالجامعات المغربية وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وسيفتح مسلك الإجازة في التربية ابتداء من الموسم الجامعي 2018-2019 في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات والمستوفين لشروط الولوج، ويمكن أن يتم الولوج إلى هذا التكوين كذلك ابتداء من الأسدوس الثالث في إطار نظام الممرات بين المسالك، وذلك بعد إجراء انتقاء أولي واجتياز مباراة الولوج.

وسيمتد التكوين بهذا المسلك على مدى ثلاث سنوات، يخضع فيها الطلبة لتكوين أكاديمي يرتكز على معارف أكاديمية كعلوم التربية وسيكولوجية التربية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل، وكذا وحدات للغة وتدبير المشاريع التربوية والمقاولاتية والتدريب على الانغماس في الوسط التربوي.

ويمكن للحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، إما متابعة دراستهم العليا بسلك الماستر في التربية أو اجتياز مباراة التوظيف وفق النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث سيستفيد الناجحون في هذه المباراة من تكوين مهني لمدة سنتين تكوينيتين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تتوج بالمصادقة على وحدات التكوين ثم بتدريب مهني في وضعية تحمل مسؤولية التدريس بالقسم، لمدة سنة كاملة، في إطار تكوينات تطبيقية تنجز بالتناوب بين المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وزارة تكوين التربية إجازة العثماني أمزازي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخلفي: الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها | بوليتيك

الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها ''

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي | بوليتيك

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي

الخلفي: ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء | بوليتيك

الخلفي: ''ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء''

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الهيني غاضبا : آش دار المهداوي باش يعطيوه 3 سنوات يجب مراجعة هذا الحكم القاسي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الهيني غاضبا : آش دار المهداوي باش يعطيوه 3 سنوات يجب مراجعة هذا الحكم القاسي

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور | خارج البلاطو

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية | خارج البلاطو

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم | خارج البلاطو

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري | دولي

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية | بوليتيك

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا | مجتمع

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.