مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا ﻿

من المنتظر أن يخضع رجل سبعيني لامتحانات الدورة الاستدراكية للسنة الثانية باكالوريا، وذلك بعدما لم يوفق بنيل نتيجة إيجابية خلال الدورة العادية.

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من المنتظر أن يخضع رجل سبعيني لامتحانات الدورة الاستدراكية للسنة الثانية باكالوريا، وذلك بعدما لم يوفق بنيل نتيجة إيجابية خلال الدورة العادية.

وكشفت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن صورة السبعيني، المسمى لحسن الشاكري، البالغ من العمر 70 عاما، والذي اعتبر أكبر مترشحي البكالوريا سنا، والذي ترشح مع فئة الأحرار في شعبة الآداب.

وينحدر ''با لحسن'' من منطقة بومالن دادس، حيث سيجري الدورة الاستدراكية أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز المقبل، حيث حصل في الدورة العادية على نقط متميزة في اللغة الفرنسية 18، وفي اللغة الألمانية 11، وفي مادة الاجتماعيات 10.