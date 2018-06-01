الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها '' ﻿

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين حول أحداث

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين حول أحداث الحسيمة، أحكام ابتدائية، يمكن استئنافها.

وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن هذه الأحكام القضائية هي أحكام ابتدائية، مشيرا إلا أنه لازالت هناك مرحلة الاستئناف أمام المتهمين، وسلك جميع مراحل التقاضي التي يضمنها القانون.

وأبرز الوزير أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن القضاء هو الذي يحيط بحيثيات القضية، لافتا إلى أن الحكومة غير مخولة للتدخل في أحكام القضاء.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، أول أمس الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.