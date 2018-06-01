 الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب | ثقافة و فنون

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري | دولي

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية | بوليتيك

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا | مجتمع

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا

الخلفي: الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها | بوليتيك

الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها ''

باب دكالة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

باب دكالة بمراكش يهتز وها أشنو وقع

مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة | نت 2.0

مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة

خطير بالفيديو والصور..حادثة سير خطيرة بين شاحنة عسكرية وبيكوب محملة بالدجاج وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو والصور..حادثة سير خطيرة بين شاحنة عسكرية وبيكوب محملة بالدجاج وهذه حصيلة الضحايا

سار للطلبة بخصوص المنحة..هذا ما قررته حكومة العثماني | مجتمع

سار للطلبة بخصوص المنحة..هذا ما قررته حكومة العثماني

برلمانيونا والريع المريح

الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها ''

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 00:47 الخلفي: الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها | بوليتيك
الخلفي: ''الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين حول أحداث الحسيمة ابتدائية يمكن استئنافها ''
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين حول أحداث

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين حول أحداث الحسيمة، أحكام ابتدائية، يمكن استئنافها.

وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن هذه الأحكام القضائية هي أحكام ابتدائية، مشيرا إلا أنه لازالت هناك مرحلة الاستئناف أمام المتهمين، وسلك جميع مراحل التقاضي التي يضمنها القانون.

وأبرز الوزير أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن القضاء هو الذي يحيط بحيثيات القضية، لافتا إلى أن الحكومة غير مخولة للتدخل في أحكام القضاء.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، أول أمس الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصطفى الخلفي الحكومة الدار البيضاء الأحكام القضائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية | بوليتيك

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي | بوليتيك

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي

الخلفي: ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء | بوليتيك

الخلفي: ''ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء''

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الهيني غاضبا : آش دار المهداوي باش يعطيوه 3 سنوات يجب مراجعة هذا الحكم القاسي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الهيني غاضبا : آش دار المهداوي باش يعطيوه 3 سنوات يجب مراجعة هذا الحكم القاسي

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور | خارج البلاطو

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية | خارج البلاطو

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم | خارج البلاطو

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب | ثقافة و فنون
منذ 20 دقيقة

بالفيديو.. بعد تنازلها عن أجرها بموازين ها كيفاش استقبلو أحلام في المغرب

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري | دولي

فيديو جد مثير..هجوم غير مسبوق على الشيخ السديس في أحد مساجد جنيف من طرف جزائري

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية | بوليتيك

هام للطلبة..العثماني وأمزازي يعطيان الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا | مجتمع

مثير وبالصورة.. سبعيني غادي يدوز الدورة الاستدراكية للباكالوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.