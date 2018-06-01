 مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة ﻿
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مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة

بتاريــخ : 29 يونيو 2018 / 00:36 مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة | نت 2.0
مثير..زعيم كوريا الشمالية يخترق حواسيب المغاربة
تعرضت حواسيب المغاربة إلى عمليات اختراق وقرصنة من طرف حكومة كوريا الشمالية، إذ أطلق مكتب الأمن الإلكتروني الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي اي»، تحذيرات بشأن برمجيات خبيثة من دولة كوريا

''شوف تيفي''

تعرضت حواسيب المغاربة إلى عمليات اختراق وقرصنة من طرف حكومة كوريا الشمالية، إذ أطلق مكتب الأمن الإلكتروني الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي اي»، تحذيرات بشأن برمجيات خبيثة من دولة كوريا الشمالية، تستهدف حواسيب المغاربة وتستخدم في عمليات القرصنة دون علمهم، ويتعلق الأمر بحواسيب بمدينة الدار البيضاء، التي كشف التحذير أنها تعرضت للاختراق من طرف فيروس يدعى «الكوبرا المتخفية»، الذي يستخدمه هاكرز حكومة كوريا الشمالية، فيما أوضحت أن الحواسيب المخترقة تستخدم دون علم البيضاويين في عمليات القرصنة والتجسس على دول أخرى غالبيتها دول متقدمة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن تفاصيل الهجوم، تؤكد أن هناك فريقا من القراصنة والهاكرز التابعين للحكومة الكورية، سبق لهم أن ارتكبوا عمليات قرصنة وهجوما إلكترونيا على وسائل الإعلام ومؤسسات الفضاء وقطاع المال والبنية التحتية المتطورة في بعض دول العالم التي تتوفر على تكنولوجيا متقدمة، هؤلاء حسب التحذير، يقفون وراء اختراق حواسيب المغاربة واستخدامها في عمليات القرصنة الدولية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كوريا الشمالية الحواسيب البيضاء الهاكرز الحكومة

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